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Lowell, de los Huracanes Más Potentes de 2026, Suma 14 Días Como Ciclón en el Pacífico

La actividad ciclónica sigue muy intensa en este océano, debido a la presencia del fenómeno El Niño

Escombros sobre una carretera tras el paso del huracán Lowell en Maui el 8 de septiembre de 2026. Foto: Departamento de Transporte de Hawái vía ReutersEscombros sobre una carretera tras el paso del huracán Lowell en Maui el 8 de septiembre de 2026. Foto: Departamento de Transporte de Hawái vía Reuters

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