Lowell, de los Huracanes Más Potentes de 2026, Suma 14 Días Como Ciclón en el Pacífico

Debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, la temporada de ciclones tropicales ha sido muy intensa en el océano Pacífico, con la formación de 14 sistemas con nombre, entre ellos Lowell, que se convirtió en huracán categoría 5 y que ha estado presente en este litoral por dos semanas.

Lowell se formó como tormenta tropical el pasado 27 de agosto y luego evolucionó hasta la máxima categoría de la escala de huracanes Saffir-Simpson, y aunque nuevamente se degradó a tormenta, permanece en el mar tras 14 días.

Este sistema ha sido de los más poderosos de la temporada de ciclones en el Pacífico. En total se han formado dos huracanes menores (Fausto y Marie) y tres mayores (Genevieve, Karina y Lowell), así como nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle y Julio).

De acuerdo con autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y expertos, la temporada de ciclones se ha visto influenciada por El Niño, un evento climático que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico.

En una conferencia de prensa, Jorge Zavala, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó incluso sobre un posible incremento en la probabilidad de presencia de huracanes de categoría mayor entre septiembre y noviembre de este año.

Además de aumento del contenido de calor oceánico en el Pacífico mexicano en los últimos cuatro meses del año.

Sobre Lowell, la agencia de noticias AP dio a conocer que autoridades de Hawái sospechan que el ciclón fue el responsable de la muerte de dos personas, debido a que azotó las islas occidentales con sus intensos vientos y marejada esta semana.

En la isla de Kauai, el ciclón dañó complejos turísticos frente al mar, dejó sin electricidad a la población y destrozó carreteras. Y en Lanai, un puerto de carga que suministra gran parte de los alimentos y el combustible a los 3 mil 300 residentes, estaba inoperable, detalló el gobernador del estado.

Lowell rozó las islas la noche del martes con vientos que se extendieron mucho más allá del centro del huracán, que se mantuvo mar adentro.

El miércoles, el cuerpo de un hombre de 74 años fue encontrado cerca de la costa, por lo que las autoridades creen que su muerte estuvo relacionada con la marejada ciclónica, de acuerdo con la policía.

El gobernador de Hawái, Josh Green, añadió que otro hombre murió en Oahu cuando un árbol grande cayó sobre su tienda de campaña el lunes durante la tormenta. El hombre no tenía hogar y vivía en un parque.

El mandatario demócrata pidió el miércoles al presidente Donald Trump que emita una declaración de desastre mayor para acelerar la ayuda federal para los condados Kauai y Maui.

"No podemos esperar a que cada carretera dañada, poste de servicios públicos, puerto e instalación pública tenga asignado un valor en dólares antes de pedir al gobierno federal que actúe", resaltó Green.

Con información de N+ y AP.

SPB