Pronóstico del tiempo

Protección Civil Lanza Recomendaciones por Temporada de Frentes Fríos e Impacto de El Niño

Autoridades comparten lista de consejos para evitar daños por bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes

Cielo nublado en el Valle de Toluca por frente frío en enero 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCielo nublado en el Valle de Toluca por frente frío en enero 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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