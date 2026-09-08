Protección Civil Lanza Recomendaciones por Temporada de Frentes Fríos e Impacto de El Niño

Ante la previsión de una mayor incidencia de frentes fríos por la presencia del fenómeno climatológico El Niño, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió una lista de recomendaciones para prevenir y reducir afectaciones a la ciudadanía.

Durante una conferencia conjunta sobre la temporada de frentes fríos 2026-2027, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, compartió consejos para actuar ante bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes.

Además, exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los pronósticos y alertas oficiales, así como a seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de septiembre de 2026 a mayo de 2027 se prevé la llegada de 56 sistemas frontales, la mayoría de ellos de noviembre a febrero debido al fortalecimiento previsto de El Niño.

La previsión de frentes fríos por mes es la siguiente: septiembre (3), octubre (7), noviembre (8), diciembre (9), enero (8), febrero (7), marzo (6), abril (6) y mayo (2).

En ese panorama, Vergara Castañeda recomendó a los ciudadanos, en caso de bajas temperaturas: vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

También enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

Llamó asimismo a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

El funcionario también compartió recomendaciones por lluvias y vientos fuertes, pues son efectos comunes de los frentes fríos.

En el caso de las precipitaciones, aconsejó no intentar cruzar ríos, arroyos, vados ni calles inundadas, pues la fuerza del agua puede arrastrar a personas o vehículos.

Otras recomendaciones fueron: no transitar por zonas inundadas, porque puede haber cables sumergidos con energía eléctrica; no acercarse a postes ni instalaciones eléctricas; procurar no usar equipos electrónicos en caso de tormentas eléctricas y buscar refugio en edificaciones seguras, en caso de estar en el exterior.

Finalmente, en caso de vientos fuertes, pidió evitar ventanales; alejarse de árboles, anuncios, postes y estructuras ligeras; asegurar macetas, láminas o cualquier otro objeto; conducir con extrema precaución porque las ráfagas pueden afectar la estabilidad del automóvil.

Así como mantener algunas ventanas abiertas para equilibrar la presión dentro de la casa, y poner atención a estructuras endebles y al tendido eléctrico, ya que pueden caer y provocar accidentes.

“La prevención también comienza en cada hogar, por lo tanto, invitamos a la población a revisar las condiciones de sus viviendas; utilizar de manera segura los sistemas de calefacción, preparar su plan familiar de protección civil y mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos”, añadió.

SPB