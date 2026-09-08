SMN Advierte de Lluvias Fuertes e Intensas en 25 Estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guanajuato (sur y sureste).

Por otra parte, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guanajuato (sur y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (norte y centro), Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (noreste y este) Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte, oeste y sur), Hidalgo (norte y este), Guerrero (este), Veracruz (norte y sur), Puebla (norte), Oaxaca (norte, oeste, sur y este), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Tamaulipas (sur) y Estado de México (norte y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (norte y centro), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica ambiente fresco y cielo nublado con presencia de neblina en zonas altas de la región.

En el transcurso de la tarde se espera ambiente templado a cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y oeste).

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 23 a 25 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 18 a 20 °C y una temperatura mínima de 8 a 10 °C.

Con información de N+

ICM