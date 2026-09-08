Pronóstico del tiempo

SMN Advierte de Lluvias Fuertes e Intensas en 25 Estados de México

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán

Elementos de Guadalajara atienden una inundación provocada por lluviasElementos de Guadalajara atienden una inundación provocada por lluvias. Foto: Facebook | ProteccionCivilGDL

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