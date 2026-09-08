Más de Mil Niños Migrantes Estudian Nivel Básico en Chiapas

En Chiapas, más de mil niños migrantes cursan estudios de nivel básico, principalmente, en la región Soconusco y, según la Secretaría de Educación del Estado, la mayoría de ellos son de nacionalidad cubana.

En la ciudad fronteriza de Tapachula se habilitó una escuela especialmente para niños migrantes.

Al respecto, Martha Lilia Moreno Gómez, coordinadora del Programa Educación Migrante en Chiapas, indicó:

"Estamos iniciando el ciclo escolar con mil 175 niños en diferentes municipios de nuestro estado. Cuba es la representación que tenemos con más niños en nuestras escuelas"

Por su parte Pablo Arriaga Velázquez, maestro del Programa señaló:

"En cada salón tenemos reglamentos que estipulan la inclusión, el cero racismo y evitamos las palabras obscenas, los apodos entre todos los alumnos y maestros, evitamos ese tipo de cosas".

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Kerwine es originaria de Haití, ella es una de las mil 175 niñas y niños migrantes que buscan terminar sus estudios lejos de su patria e incluso ya aprendió el himno nacional mexicano.

"Es verdad que no es el himno de mi país, pero me gusta porque estoy aquí en México y me recibieron con mucho amor, por eso he estado aprendiendo el himno mexicano y el himno a Chiapas", aseguró.

Darwin Benigno López Soto, maestro de la Escuela Educación sin Fronteras en Tapachula, precisó:

“A ellos les parece muy bonito, porque para ellos aprender un himno nuevo resulta algo interesante, pues están en el país mexicano y ellos dicen: ‘Maestro quiero conocer más sobre México’".

Los menores son hijos de migrantes provenientes de países como Colombia, Honduras, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba y Haití, que estudian en al menos 10 municipios de Chiapas desde preescolar hasta secundaria, pero la región Soconusco de Chiapas es la zona donde mayor número de alumnos migrantes registran los centros escolares.

“También los migrantes tienen el derecho de aprender", aseguró Kerwine, alumna migrante de Haití.

Mairon Salvat, migrante estudiante de Cuba, afirmó:

"Los profesores son increíbles, te enseñan, si no entiendes te vuelven a explicar, es buena la escuela"

El coordinador regional de la Secretaría de Educación de Chiapas, Javier Aguilar Roque, señaló:

"Nuestro estado, nuestra región, en lugar de ser ya una región de tránsito para los migrantes, se están convirtiendo en un destino final”.

En este nuevo ciclo escolar, se estima que en algunas escuelas de Chiapas la matrícula de alumnos migrantes aumentó hasta un 15%, en las más de 450 escuelas de la región fronteriza.

Con información de Juan Álvarez.

LECQ