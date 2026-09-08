Educación

Más de Mil Niños Migrantes Estudian Nivel Básico en Chiapas

Los menores son hijos de migrantes provenientes de países como Colombia, Honduras, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba y Haití

Menor migrante en escuela de Chiapas.Foto: N+

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