Accidentes

Tránsito en la México-Querétaro: Accidentes, Afectaciones y Problemas Viales

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presenta algunos problemas viales a lo largo de sus más de 200 kilómetros de extensión

Accidente en el km 57 de la autopista México-QuerétaroAccidente en el km 57 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Problemas viales en la México-Querétaro: accidente en km 160 dirección Querétaro. Consulta N+ para actualizaciones y evita áreas bloqueadas en tus traslados.

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