Accidentes

Tren Arrolla a Camión de Pasajeros en El Marqués, Querétaro

El percance ocurrió sobre la carretera que conduce a Atongo, donde acudieron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad

Camión de Pasajeros es Embestido por Tren en AtongoCamión de Pasajeros es Embestido por Tren en Atongo. Foto: @micoloniainforma

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Las unidades permanecen en el sitio mientras se realizan las maniobras correspondientes, lo que provoca complicaciones para quienes transitan por este tramo.

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