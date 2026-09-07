Tren Arrolla a Camión de Pasajeros en El Marqués, Querétaro

Un camión de pasajeros fue impactado por el tren sobre la carretera que conduce a la comunidad de Atongo, en el municipio de El Marqués, Querétaro, durante la mañana de este lunes.

De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas como resultado del accidente. Autoridades acudieron al sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones de los pasajeros y operadores involucrados.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de El Marqués, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El accidente generó afectaciones a la circulación debido a la presencia del camión y las labores de atención en la zona.

Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas extremar precauciones y utilizar vías alternas mientras se llevan a cabo los trabajos para retirar las unidades y liberar la vialidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas en las que ocurrió el impacto.