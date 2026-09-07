Política

Sheinbaum Explica Por Qué Hay Protesta contra Planta de Amoniaco en Topolobampo

La Presidenta aseguró que habrá diálogo con las comunidades y se buscará que los empresarios cumplan con lo que se comprometieron

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia del 7 de septiembre de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 7 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia.

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Sheinbaum promete diálogo y cumplimiento de compromisos antes de decidir sobre la planta de amoniaco. ¿Qué opinan las comunidades?

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¿Por Qué Hay Protesta contra Planta de Amoniaco en Topolobampo, Sinaloa? Sheinbaum Da Explicación