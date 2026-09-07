Sheinbaum Explica Por Qué Hay Protesta contra Planta de Amoniaco en Topolobampo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, ya tiene un avance muy importante, sin embargo, “se está trabajando en la zona, haciendo consultas a la población, dialogando”.

“En su momento, con el presidente López Obrador, que inició la construcción de la planta, se hizo una consulta pública a las comunidades de la zona, y la consulta votó que sí”, refirió la mandataria durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protestan en el Asta del Zócalo de la CDMX Contra Planta de Amoniaco

Indicó que ahora que ha habido protestas se envió un equipo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras áreas donde “están teniendo asambleas para ver las solicitudes de la población, por qué se oponen”.

“Una parte importante (de la inconformidad) tiene que ver con compromisos que hizo la empresa que no se han cumplido, se está trabajando para que los cumpla. Hay otros que tiene que ver con la contaminación en la zona, que ya existe, lo que se busca es que la laguna quede garantizado que no se va a contaminar”, indicó la mandataria.

Cabe destacar que este lunes, integrantes de Greenpeace protestaron por la instalación de esta planta de amoniaco, ya que señalan que habrá impacto ambiental en la zona.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que hay asambleas, consultas, “hasta que se termine esto, no se toma una decisión, y hasta ahora van bastante bien. La gente está participando y como siempre, nada a la fuerza y todo con la razón”, destacó.

Dijo que se va a esperar el trabajo comunitario para recibir la opinión de las comunidades y que la planta cumpla con lo que se comprometió, además del estudio de impacto ambiental.

“La planta sigue, no se ha cancelado, pero hay consulta a todas las comunidades por todos los planteamientos que tienen”, aseguró la presidenta.

Con información de N+