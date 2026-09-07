Programas sociales

Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años Iniciará a Operar en 2027

Conoce cómo funcionará este programa del Bienestar para personas de 30 a 64 años, de acuerdo con lo anunciado por Leticia Ramírez Amaya

Conoce Cómo funciona el Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años que Iniciará en 2027Las personas de 30 a 64 años tendrán un nuevo beneficio en 2027. Foto: Leticia Ramírez Amaya

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