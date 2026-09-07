Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años Iniciará a Operar en 2027

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya dio a conocer que el apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años iniciará a operar en 2027 y explicó cómo funcionará este programa social.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, la funcionaria habló sobre los avances de los programas del Bienestar, los cuales se entregan a 42 millones de mexicanos, además de que se informó si habrá nuevas pensiones el próximo año.

Durante su participación, Leticia Ramírez Amaya informó que hasta el momento más de 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad ya se han registrado al Servicio Universal de Salud.

Por ello, en 2027 los hombres y mujeres de 30 a 64 años que hicieron su inscripción en el proceso de credencialización podrán acceder a los servicios del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar sin importar su derechohabiencia.

Es importante aclarar que este apoyo no solo es para personas de 30 a 64 años, ya que también está dirigido para adultos mayores de 65 y más, así como beneficiarios de la Pensión Bienestar de discapacidad que ayuda desde 0 a 64 años en la mayoría de entidades de México.

En este contexto, los adultos mayores y personas con discapacidad podrán recibir atención médica gratuita en cualquier institución pública del país a partir de 2027, gracias al apoyo Bienestar del Servicio Universal de Salud.

Cabe señalar que el gobierno mexicano tiene planeado cubrir a toda la población con la Credencial Universal de Salud, sin embargo el proceso de incorporación se está realizando de forma gradual, iniciando por los sectores más vulnerables.

De esta manera, si eres beneficiario de la Pensión Bienestar de 65 y más, o del programa para personas con discapacidad de 0 a 29 o de 0 a 64 años, aún puedes hacer tu registro y en una nota previa te decimos dónde están los módulos y qué apellidos se inscriben del 7 al 12 de septiembre.

PPP