Programas sociales

Estas 4 Nuevas Becas Abren Registro en Septiembre 2026: Cuánto Dan y Cómo Inscribirse

Checa estos nuevos apoyos, pues hay registro de beca tanto para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad en 2026

Estas 4 Becas abren registro en septiembre 2026 cuánto dan y cómo asegurar apoyoEl registro de becas aplica desde preescolar hasta posgrado en México. Foto: Gobierno de Edomex

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