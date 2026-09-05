Estas 4 Nuevas Becas Abren Registro en Septiembre 2026: Cuánto Dan y Cómo Inscribirse

Este mes es importante por el regreso a clases y para ayudar a mitigar los gastos escolares, en N+ te compartimos cuáles son las cuatro becas que abren registro en septiembre 2026, pues hay una beca para educación básica, media superior y de nivel licenciatura en México.

Una buena noticia para miles de familias es que ya está en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre 2026, por eso en una nota ya te contamos qué beneficiarios van a recibir un depósito de 7,300 pesos, un monto mayor al que brindan las pensiones y el día en que se va a suspender la dispersión para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

De las cuatro becas 2026 que tienen registro abierto en septiembre, dos son de carácter federal, es decir aplican para alumnos de todo el país y las otras dos son municipales. Para saber más a fondo los detalles, a continuación te mostramos para quiénes aplica cada beca y cuánto da de apoyo cada una.

Las Becas ISSFAM 2026 es para alumnos que son hijos de algún militar perteneciente al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. El apoyo para estudiantes desde 2do de primaria y hasta universitarios. Los beneficiarios reciben un apoyo de 10 mil pesos en una sola exhibición.

Para hacer tu inscripción a estas becas, los solicitantes deben entrar al navegador Mozilla Firefox y desde ingresar al siguiente link: webapp.issfam.gob.mx. Es importante seguir al pie de la letra todos los pasos que muestre el sistema y capturar de forma correcta toda la información que sea requerida.

La Beca Rita Cetina abre registro para alumnos de escuelas públicas de nivel primaria y secundaria de todo México. Aún no se dan a conocer las fechas exactas de la inscripción, pero es prácticamente un hecho que será durante el mes de septiembre cuando se reciban nuevas solicitudes. Los beneficiarios de primaria reciben un apoyo anual de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares, mientras que los de secundaria cobran 1,900 pesos bimestrales, más 700 adicionales por cada hijo extra que haya en la familia y curse el mismo nivel educativo.

En Mi Beca Para Empezar hay registro abierto durante todo el mes de septiembre para alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de la CDMX. Los estudiantes que sean aceptados van a recibir un pago mensual de 600 pesos para preescolar (6,000 al año más 970 por el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares), 650 pesos para primaria (6,500 al año) y 1,150 pesos para secundaria (del apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares). El trámite se hace en línea con los siguientes pasos:

Registra a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX , en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace.

Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.

Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".

Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.

El Programa de Becas de Exención Edomex es para estudiantes inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, desde preescolar y hasta posgrado. El apoyo consiste en la obtención de una beca total o parcial en el pago de colegiatura.

Para saber cómo hacer el registro a las Becas de Exención para escuelas particulares 2026, acá te dejamos la convocatoria, ahí vienen los documentos y pasos para solicitar el apoyo en el pago de colegiatura.

AO