Programas sociales

Apoyo Bienestar Mujeres de 60 a 64 Años: Este Monto Recibirás en Septiembre 2026

Si estás a la espera de tu pago, checa cuánto cobrarás por el apoyo para mujeres de 60 a 64 años y quiénes recibirán más en su cuenta

Cuánto Cobrarás de Apoyo Bienestar Mujeres de 60 a 64 AñosLas mujeres mayores de 60 años están recibiendo su pago en septiembre 2026. Foto: Bienestar

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