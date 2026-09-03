Apoyo Bienestar Mujeres de 60 a 64 Años: Este Monto Recibirás en Septiembre 2026

Se están realizando los pagos del apoyo Bienestar para mujeres de 60 a 64 años en septiembre de 2026, y si aún no sabes cuánto recibirás, acá te decimos el monto que cobrarás y quiénes obtendrán más en su cuenta.

Esta semana inició la quinta dispersión del año del programa para mujeres mayores de 60 años, el cual tiene el objetivo de mejorar la autonomía económica y reconocer la labor histórica de las mexicanas.

El depósito de la Pensión Mujeres Bienestar, que comenzó desde el 1 de septiembre, se está realizando en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias. Así va el calendario de pagos:

Letra A: Martes 1 de septiembre 2026. Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026. Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026. Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026. Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026. Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026. Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026. Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026. Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026. Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026. Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026. Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026. Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026. Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

Durante estas fechas, las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo económico de 3,100 pesos correspondiente al bimestre de septiembre y octubre, es decir el quinto y penúltimo pago del año.

Además del Apoyo Mujeres Bienestar, algunas beneficiarias recibieron más dinero en sus cuentas bancarias durante los primeros días del mes, debido al pago de la pensión IMSS o ISSSTE de septiembre de 2026.

En el caso de las pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el monto mínimo garantizado es de 9,451.20 pesos, mientras que las pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social obtuvieron por lo menos 10,636 pesos.

Es decir que algunas beneficiarias recibirán por lo menos de 12,551 a 13,736 pesos en septiembre de 2026, por el apoyo Bienestar mujeres de 60 a 64 años y dependiendo de la institución en la que reciben su pensión.

PPP