Inician Pagos de Pensión Bienestar: Estos Apellidos Cobran el 1 y 8 de Septiembre
Para que agendes cuándo te toca, consulta qué letras reciben el pago del Bienestar los martes 1 y 8 de septiembre 2026
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Para que agendes cuándo te toca, consulta qué letras reciben el pago del Bienestar los martes 1 y 8 de septiembre 2026
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La quinta dispersión de la Pensión Bienestar en 2026 inicia mañana, y para que agendes que día te pagan tu apoyo económico, acá te decimos quiénes cobran el 1 y 8 de septiembre y la lista de apellidos que verán reflejado su depósito en estas fechas.
La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre de septiembre y octubre 2026 con el cual se depositará a millones de beneficiarios adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.
Los beneficiarios que cobran los martes 1 y 8 de septiembre de 2026 son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A y G, respectivamente. Este es el orden que sigue el calendario de pagos del Bienestar 2026:
Letra A: Martes 1 de septiembre 2026.
Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026.
Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026.
Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026.
Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026.
Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026.
Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026.
Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026.
Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026.
Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026.
Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.
Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026.
Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.
Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.
🔴 CALENDARIO DE PAGO— Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026
Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4
De esta manera este martes 1 de septiembre 2026 se realizarán los pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras cuyo primer apellido inicia con la letra A. Estos son algunos de los más populares:
Aguilar
Aguilera
Álvarez
Aguinaga
Ayala
Acevedo
Andrade
Arellano
Amador
Alarcón
Armenta
Arreola
Ávalos
Alonso
Arias
Armendariz
Abarca
Aguayo
Posteriormente, el próximo martes 8 de septiembre de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo de la Pensión Bienestar son aquellos que se apellidan con la letra G, que son algunos de los siguientes:
García
González
Gómez
Gutiérrez
Guzmán
Guerrero
Gallegos
Galván
Garza
Galindo
Guevara
Gallardo
Guerra
Guillén
Granados
Cabe señalar que la distribución del apoyo para la letra G se divide en dos días, debido a que hay más beneficiarios con estos apellidos, por lo que un día después, el 9 de septiembre, terminarán los depósitos a esta letra.
Este mes, el Bienestar pagará lo correspondiente a un bimestre, de tal manera que los adultos mayores recibirán un depósito de 6,400 pesos, las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.
Este pago de la Pensión se hace directamente a la tarjeta del Banco Bienestar que le fue entregada a cada beneficiario y a partir de la fecha que indica el calendario es cuando pueden disponer de los recursos.
PPP
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