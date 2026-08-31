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Inician Pagos de Pensión Bienestar: Estos Apellidos Cobran el 1 y 8 de Septiembre

Para que agendes cuándo te toca, consulta qué letras reciben el pago del Bienestar los martes 1 y 8 de septiembre 2026

Checa Qué Apellidos Cobran la Pensión Bienestar el 1 y 8 de SeptiembreSerá el quinto pago de la Pensión Bienestar en 2026. Foto: Banco Bienestar

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