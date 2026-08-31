Inician Pagos de Pensión Bienestar: Estos Apellidos Cobran el 1 y 8 de Septiembre

La quinta dispersión de la Pensión Bienestar en 2026 inicia mañana, y para que agendes que día te pagan tu apoyo económico, acá te decimos quiénes cobran el 1 y 8 de septiembre y la lista de apellidos que verán reflejado su depósito en estas fechas.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre de septiembre y octubre 2026 con el cual se depositará a millones de beneficiarios adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Los beneficiarios que cobran los martes 1 y 8 de septiembre de 2026 son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A y G, respectivamente. Este es el orden que sigue el calendario de pagos del Bienestar 2026:

Letra A: Martes 1 de septiembre 2026. Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026. Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026. Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026. Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026. Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026. Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026. Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026. Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026. Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026. Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026. Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026. Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026. Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

De esta manera este martes 1 de septiembre 2026 se realizarán los pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras cuyo primer apellido inicia con la letra A. Estos son algunos de los más populares:

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Ávalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo



Posteriormente, el próximo martes 8 de septiembre de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo de la Pensión Bienestar son aquellos que se apellidan con la letra G, que son algunos de los siguientes:

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados

Cabe señalar que la distribución del apoyo para la letra G se divide en dos días, debido a que hay más beneficiarios con estos apellidos, por lo que un día después, el 9 de septiembre, terminarán los depósitos a esta letra.

Este mes, el Bienestar pagará lo correspondiente a un bimestre, de tal manera que los adultos mayores recibirán un depósito de 6,400 pesos, las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.

Este pago de la Pensión se hace directamente a la tarjeta del Banco Bienestar que le fue entregada a cada beneficiario y a partir de la fecha que indica el calendario es cuando pueden disponer de los recursos.

PPP