Fechas de Pago Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años en Septiembre 2026

Ya se dio a conocer las fechas de pago del apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad en septiembre 2026, por eso acá te traemos los días exactos en los que se depositarán los 3,300 pesos de ayuda económica a los beneficiarios.

Este día, la Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos del quinto bimestre del año con el cual se entregan la pensión de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Para que tengas toda la información sobre el depósito de la Pensión Bienestar de septiembre 2026 en notas previas ya te dijimos qué apellidos cobran primero el apoyo y quiénes son los beneficiarios que ya no van a recibir su depósito este mes.

De acuerdo con lo establecido en el calendario que dio a conocer la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, el pago para hombres y mujeres de 30 a 64 años, que forman parte de la Pensión Bienestar para personas de discapacidad, inicia este martes 1 de septiembre y termina hasta el próximo día 25 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de todos los beneficiarios con discapacidad.

De acuerdo con las fechas de pago, durante casi todo el mes se van a realizar los depósitos del apoyo económico a hombres y mujeres de 30 a 64 años que tienen alguna discapacidad. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A: Martes 1 de septiembre 2026. Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026. Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026. Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026. Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026. Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026. Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026. Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026. Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026. Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026. Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026. Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026. Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026. Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

El pago para hombres y mujeres de 30 a 64 años en septiembre 2026 es para todas las personas que forman parte de la Pensión Bienestar de discapacidad. Sin embargo es importante señalar que este programa no solo se otorga a los beneficiarios en dichos rangos de edades, pues el apoyo se ofrece desde los 0 a los 64 años en 24 estados de la República Mexicana, mientras que en el resto de entidades se da de los 0 a los 29 años.

PPP