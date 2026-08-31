Abaten en Michoacán al ‘R5’, Líder del Cártel de ‘Los Reyes’; También Era Buscado en EUA

Enrique ‘N’, conocido como R5, Wicho o Güicho, era señalado como el actual líder de Los Reyes, cargo que asumió tras la captura de Alfonso ‘N’, alias La Quiringua, ocurrida en julio.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó que este lunes se realizó un operativo en el municipio de Los Reyes, encabezado por fuerzas federales. El presunto líder criminal fue abatido durante la madrugada, en un enfrentamiento con personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Antes de incursionar en actividades delictivas, el R5 y La Quiringua fueron autodefensas y contaban con centros contra las adicciones que utilizaban para proteger a los desertores de los Caballeros Templarios. Después, fueron espacios de reclutamiento de jóvenes.

Dicho grupo delincuencial es señalado por la ola de violencia y homicidios en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo y la zona limítrofe con Jalisco.

El R5 se convirtió en uno de los objetivos de Estados Unidos de América (EUA). El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) señaló a Luis Enrique Barragán Chávez como presunto jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos, designada como organización terrorista extranjera.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Cárteles Unidos surgió como una alianza entre pequeños grupos para prevenir la incursión de organizaciones más grandes, luego de la intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una zona de Michoacán.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta tres millones de dólares por información para la detención del R5, señalado por delitos contra la salud y trasiego de drogas.