Narcotráfico

Abaten en Michoacán al ‘R5’, Líder del Cártel de ‘Los Reyes’; También Era Buscado en EUA

El gobernador de la entidad informó que hubo un enfrentamiento durante un operativo, en el municipio de Los Reyes

Cártel de recompensa de Estados Unidos por detención del R5Estados Unidos ofrecía millonaria recompensa por el 'R5'. Foto: Departamento de Estado

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El 'R5', líder del Cártel de 'Los Reyes' y objetivo de Estados Unidos, cae en operativo en Michoacán. Conoce los detalles del enfrentamiento.

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