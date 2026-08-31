Educación

Escuelas Sin Alumnos Agonizan en Regreso a Clases en San Luis Potosí

Varios planteles han cerrado en la entidad por la baja tasa de natalidad y la migración

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Primaria en SLP Inicia Clases con Solo 3 Alumnos; Escuelas Operan con Matrículas Críticas

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El regreso a clases en San Luis Potosí revela una dura realidad: menos nacimientos y más migración vacían las escuelas. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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