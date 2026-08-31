Salud

¿Cómo Saber si tu Hijo Duerme lo Suficiente? Señales de Alerta en Niños por Falta de Descanso

El constante uso de aparatos electrónicos afecta directamente la calidad del sueño en los menores, según expertos

Niños en escuela de MéxicoNiños en escuela de México. Foto: N+

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¿Tu hijo duerme lo suficiente? Más del 65% de los niños pasan demasiado tiempo frente a pantallas, afectando su descanso y desarrollo. Descubre las señales de alerta.

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