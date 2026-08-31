Presentan ABC de las Emociones: Así Será Dinámica los Lunes en Secundaria y Preparatoria

Las escuelas secundarias y preparatorias públicas en México tendrán una nueva dinámica todos los lunes, para mejorar la salud mental de los alumnos: El ABC de las emociones.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todos los lunes, los alumnos de tercero de secundaria y de Educación Media Superior contarán con una plática con maestras y maestros sobre el ABC de las emociones.

La intención de la dinámica es atender a personas “si nos sentimos tristes, preocupados, si tenemos problemas en casa, si nos da angustia luego de ver durante muchas horas las redes sociales, todo lo que nos provoca algún problema en las emociones, los lunes lo vamos a poder platicar en clase y el gobierno estará cerca”.

La mandataria federal aseguro que “si hace falta, (el programa) lo ampliamos a otros grados (escolares)”.

Al respecto, Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó que se trata de una estrategia nacional que atiende particularmente a jovenes de 14 a 18 años de edad.

“El enfoque es preventivo, comunitario y territorial. La intención es promover la convivencia y fortalecer los vínculos de bienestar.

Fomentar el uso responsable de dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial y redes sociales”, detalló durante la conferencia matutina de este lunes.

Entre los puntos clave del ABC de las emociones destaca la impresión de 16 millones de guías, que se repartirán entre alumnos, docentes y tutores de los adolescentes.

Las guías incluyen ejercicios individuales, grupales, lecturas y materiales de apoyo.

“En las guías se habla sobre qué es la salud mental, cómo aprendemos a cuidarnos e identificar cuándo pedir ayuda”, destacó Tania Rodríguez.

Durante la presentación del ABC de las emociones se presentó la línea de la vida, para pedir ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de contar con una mensajería en redes sociales: 800 911 2000.

Tania Rodríguez confirmó que la dinámica se trabajará en el aula, “una hora a la semana, en formación socioemocional y se abirá un espacio para trabajar exclusivamente estos temas”.