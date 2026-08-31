Educación

Presentan ABC de las Emociones: Así Será Dinámica los Lunes en Secundaria y Preparatoria

Autoridades activaron un plan para atender la salud mental de adolescentes en México

Estudiante en el regreso a clases el 1 de septiembre 2025.El ABC de las emociones estará enfocado en adolescentes que estudian en México. Foto: Cuartoscuro
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