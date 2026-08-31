Sociedad

Tromba Derriba Cerca de 50 Postes en Valle de Mexicali; Vialidad Permanece Cerrada

Protección Civil Municipal reportó afectaciones en la vía que comunica Puebla con Michoacán de Ocampo

Tromba Derriba Cerca de 50 Postes en Valle de Mexicali; Vialidad Permanece CerradaTromba Derriba Cerca de 50 Postes en Valle de Mexicali; Vialidad Permanece Cerrada | Foto: N+

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