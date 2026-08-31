Tromba Derriba Cerca de 50 Postes en Valle de Mexicali; Vialidad Permanece Cerrada

La vialidad que conecta los ejidos Puebla y Michoacán de Ocampo permanece cerrada tras la caída de alrededor de 50 estructuras.

Una nueva tormenta registrada en Mexicali provocó afectaciones en infraestructura eléctrica y vial, luego de que alrededor de 50 postes cayeran sobre la carretera que conecta el Ejido Puebla con el Ejido Michoacán de Ocampo.

El reporte inicial fue realizado por Protección Civil Municipal, tras las afectaciones generadas por la lluvia y el viento en este sector del Valle de Mexicali.

Debido a la presencia de los postes sobre la carretera, la vialidad permanece cerrada a la circulación, por lo que los automovilistas deberán evitar el tramo mientras se realizan las labores correspondientes.

La caída de las estructuras también provocó una nueva interrupción en el suministro de energía eléctrica en la zona.

Personal encargado de atender las afectaciones deberá realizar el retiro de los postes y los trabajos necesarios para restablecer el servicio eléctrico y las condiciones de circulación.

Este nuevo incidente ocurre después de las afectaciones registradas en días recientes por tormentas en Mexicali, que también provocaron la caída de postes, árboles, anuncios y otras estructuras en distintos puntos de la ciudad y el Valle.