Seguridad

Atacan a Balazos Casa de Coordinadora de la Policía Municipal de SLP

La agresión ocurrió a primeras horas en un domicilio de la colonia Satélite; la funcionaria se encontraba en el lugar y salió ilesa.

Atacan Domicilio de Mando Policial en San Luis PotosíAtacan Domicilio de Mando Policial en San Luis Potosí. Foto: Carajillo 40

Destacado

Autoridades analizan una posible relación con recientes arrestos por narcomenudeo y robo, mientras se prevé reforzar la protección de la mando policial.

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