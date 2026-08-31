Atacan a Balazos Casa de Coordinadora de la Policía Municipal de SLP

La casa de la coordinadora operativa de la Policía Municipal de San Luis Potosí fue atacada a balazos durante las primeras horas del día, confirmó el secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino, Antonio Villa Gutiérrez.

La funcionaria se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Satélite, al momento de la agresión; sin embargo, resultó ilesa.

De acuerdo con Villa Gutiérrez, el ataque podría estar relacionado con las recientes detenciones de objetivos criminales vinculados con delitos como narcomenudeo y robo.

El secretario señaló que, previo al ataque, la coordinadora operativa no había reportado haber recibido amenazas directas.

Tras los hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar quiénes estuvieron detrás de la agresión y establecer el motivo del ataque.

Villa Gutiérrez indicó que, ante lo ocurrido, será necesario reforzar las medidas de seguridad y protección personal de la coordinadora operativa de la Policía Municipal.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.