Seguridad

Portero Del Club León Da su Versión de los Hechos Tras el Robo a su Casa

Irving Martínez, mencionó haber perseguido a los presuntos delincuentes quienes le dispararon pero no lo hirieron.

Irving Martínez, mencionó haber perseguido a los presuntos delincuentes quienes le dispararon pero no lo hirieron.Irving Martínez, mencionó haber perseguido a los presuntos delincuentes quienes le dispararon pero no lo hirieron. Foto: Irving Martínez / Instagram

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El jugador regresaba de un partido en Ciudad de México contra el Atlante, cuando se percató de los hechos al llegar a su domicilio en los límites de Jalisco y Guanajuato.

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