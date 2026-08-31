Portero Del Club León Da su Versión de los Hechos Tras el Robo a su Casa

La investigación por el presunto robo en la casa de Irving Martínez, está ya en proceso, la denuncia será interpuesta por el arquero del Club León y su familia.

El jugador regresaba a casa después de enfrentarse en el estadio Azteca en contra del Atlante, cuando se dio cuenta de que hombres armados irrumpieron en su domicilio la madrugada del sábado para presuntamente robar.

El portero comentó que, al llegar a su casa vio a los ‘tipos’ y volteó a su cuarto donde se percató que estaba todo tirado, alertando a su familia del presunto robo.

Irving los comenzó a perseguir, señalando que uno de los hombres le disparó, pasó cerca de él la bala pero no resultó herido.

Foto: Irving Martínez

El reporte fue realizado a la Central de Emergencias 911 y atendido por la Policía de León quienes se dirigieron al lugar. El domicilio de Irving Martínez se ubica justo en los linderos de los estados de Jalisco y Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y su parte preliminar menciona que los datos están siendo recabados, que no hubo lesionados y ni tampoco disparos.

Pese a que las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa y el testimonio de Irving diga todo lo contrario.

Joyería, dinero en efectivo, tenis, perfumes, bocinas, bolsas, son solo algunos de los artículos que estos presuntos ladrones lograron hurtar. Dejaron parte del botín en el jardín de la casa.

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Esta zona en especifico de Lagos de Moreno - León, es uno de los focos rojos de inseguridad.

El pasado 27 de febrero, Nico Fonseca, exjugador del equipo fue despojado de su camioneta cuando se dirigía al entrenamiento del club. El mediocampista fue privado de su libertad por varios minutos en esa ocasión.