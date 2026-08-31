Vuelca Tolva con Alimento para Cerdos en Carretera Paso del Toro-Santa Fe

Se registró una volcadura en el tramo carretero Veracruz-Xalapa, en la salida a Paso del Toro; se trató de una tolva que transportaba alimentos para cerdo.

El accidente se originó en una desviación hacia Córdoba. De acuerdo con los hechos, el chofer indicó que fue por una falla mecánica en la unidad que se dio la volcadura.

Al lugar del accidente, arribaron elementos de la Policía estatal y navales, quienes se encargaron de acordonar el área y abanderar la zona donde quedó esparcido el alimento para cerdos.

La vialidad no sufrió mayor afectación, solo quedo obstruido un carril de circulación, ya que la tolva se desprecio de su base al momento de dar la curva. En ese punto, otro tráiler quedó atrapado ya que el acceso solo era para carros pequeños.

No hubo reporte de personas lesionadas, ya que el chofer resultó ileso.