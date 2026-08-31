Accidentes

Vuelca Tolva con Alimento para Cerdos en Carretera Paso del Toro-Santa Fe

El accidente se originó en la desviación hacia Córdoba. Elementos de emergencia acudieron para abanderar la zona.

Vuelca tolva en VeracruzEl accidente se dio en el tramo carretero Veracruz-Xalapa, en una desviación hacia Córdoba. Foto: N+

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Tolva con alimento para cerdos vuelca en la salida a Paso del Toro, Veracruz-Xalapa. La falla mecánica fue la causa, pero el chofer salió ileso. Conoce los detalles del accidente.

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