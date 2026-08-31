Se Esperan Dos Huracanes al Mismo Tiempo en el Pacífico y Ya Viene la Tormenta Marie

El océano Pacífico sigue con intensa actividad ciclónica: actualmente, en este litoral se encuentra el poderoso huracán Karina de categoría 4, así como la tormenta tropical Lowell que también incrementará su fuerza estos días.

Se espera que ambos fenómenos meteorológicos confluyan en el Pacífico como huracanes, pues Lowell alcanzará ese nivel mañana 1 de septiembre, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pero además, las autoridades vigilan una zona de baja presión que ya tiene 90% de posibilidad de convertirse en un ciclón en 48 horas.

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Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Karina se intensificó a huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, lejos de costas nacionales.

Su centro se ubicó este lunes a mil 640 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y de acuerdo con las previsiones, se mantendrá como huracán al menos hasta el 5 de septiembre, aunque de menor intensidad.

En tanto, la tormenta Lowell se convertirá en huracán categoría 1 las primeras horas del martes, también lejos de México, y en los siguientes días seguirá intensificándose hasta alcanzar la categoría 2.

El ciclón se ubicó a 3 mil 780 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, informó el SMN.

Debido a la lejanía de ambos ciclones, y a su trayectoria hacia el oeste, ninguno de los dos representa peligro para territorio nacional, añadió.

Por otra parte, detalló que la zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico se encuentra a 870 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 16 km/h.

En caso de evolucionar, se convertirá en la tormenta tropical Marie y será el sistema con nombre número 13 de la temporada de ciclones en el Pacífico.

Hasta el momento, se han formado en este litoral las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Lowell, así como los huracanes Fausto, Genevieve y Karina.

Para la actual temporada de ciclones, que concluirá el 30 de noviembre 2026, el SMN previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este océano.

SPB