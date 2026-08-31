Seguridad

FGR Asegura 164 Mil Litros de Hidrocarburo y 3 Tractocamiones en Tamaulipas

Se realizaron cateos, aseguramientos y detenciones, con la finalidad de seguir resguardando la seguridad en el municipio.

FGR Asegura 164 Mil Litros de Hidrocarburo y 3 Tractocamiones en TamaulipasFGR Asegura 164 Mil Litros de Hidrocarburo y 3 Tractocamiones en Tamaulipas. Foto: @SSPCMexico

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cateo en Matamoros: 164,000 litros de hidrocarburo y equipo militar asegurados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+