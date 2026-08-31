FGR Asegura 164 Mil Litros de Hidrocarburo y 3 Tractocamiones en Tamaulipas

Elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron 164 mil litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes a los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026.

Durante la intervención también fueron asegurados tres tractocamiones, 47 autotanques, 12 motobombas, un generador de energía y cinco cubitanques de plástico.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX, se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de droga en diversas entidades del país. https://t.co/9TZyAwBB0u pic.twitter.com/GlEbu6LNTt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 31, 2026

Además, las autoridades localizaron dos vehículos, cuatro armas largas, 38 cargadores, 130 cartuchos, una granada, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

El aseguramiento forma parte de los operativos coordinados que el Gabinete de Seguridad reportó en distintos estados del país, entre ellos Tamaulipas, como parte de la estrategia para combatir actividades delictivas y el tráfico ilegal de hidrocarburos.