Turista de CDMX Resulta Herido por Picadura de Mantarraya en Playa de Veracruz

En Cazones de Herrera, al norte de la entidad veracruzana un suceso movilizó a los cuerpos de emergencias luego del reporte y solicitud de auxilio por una persona herida en la zona de playa.

Según la información recabada un turista originario de la Ciudad de México, resultó lesionado tras ser picado por una mantarraya en el pie.

Fueron elementos de Protección Civil quienes arribaron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios a la persona lesionada. Se informó que tras ser atendido y estabilizado en el centro de salud, fue trasladado a un hospital de la ciudad de Poza Rica para obtener atención médica especialziada.

Aunque estos incidentes son poco frecuentes en la costa del municipio de Cazones al norte de Veracruz, las autoridades recomiendan a la ciudadanía arrastrar los pies al caminar en el agua y evitar el contacto con la fauna marina para evitar accidentes.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información del estado de salud del turista herido, se espera en las próximas horas se den a conocer el informe detallado por la autoridad correspondiente.