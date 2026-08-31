Accidentes

Turista de CDMX Resulta Herido por Picadura de Mantarraya en Playa de Veracruz

Elementos de Protección Civil auxiliaron al visitante, quien recibió atención médica inicial y posteriormente fue llevado a una unidad hospitalaria de Poza Rica.

Turista resultó lesionado por una mantarraya en una playa de Cazones de HerreraTurista resultó lesionado por una mantarraya en una playa de Cazones de Herrera. Foto: Archivo N+

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Un turista fue picado por una mantarraya en Playa Cazones, Veracruz. Protección Civil lo auxilió y fue llevado a un hospital.

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