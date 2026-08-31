Ataque a Balazos Deja Una Mujer y Dos Hombres Heridos en García, Nuevo León

Un ataque armado en un supuesto punto de consumo de droga dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una mujer, al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Paraje San José, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Fueron vecinos quienes reportaron la agresión en la calle Tropical, a la altura del cruce con la calle Natural. El hecho movilizó a al personal de Protección Civil de García, así como a elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar localizaron a una mujer de 25 años de edad herida con tres impacto de bala.

La víctima fue trasladada a un hospital ubicado en la zona de Cumbres, donde fue entrevistada por las autoridades como parte de la investigación del caso. La mujer declaró que dos hombres más también fueron víctimas, pero ellos alcanzaron a escapar heridos.

A menos de 400 metros de distancia, sobre las calles Grutas de la Estrella y Grutas del Rosario, en la colonia Valle de las Grutas, las autoridades encontraron a los dos lesionados más; un hombre a quien apodan “Vulcas”, de 40 años de edad, y un motociclista que los acompañaba.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja Una Mujer Lesionada Ataque a Balazos en Col. Paraje San José en García, NL

Presuntamente un hombre armado llegó y los atacó con disparos mientras conversaban al exterior de la casa señalada por supuestas actividades de narcomenudeo en la colonia Paraje San José. La zona fue asegurada por la Policía de García y por el Ejército Mexicano, mientras detectives iniciaban las indagatorias, donde hasta la tarde del lunes no se contaba con un solo detenido.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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