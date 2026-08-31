Balaceras

Ataque a Balazos Deja Una Mujer y Dos Hombres Heridos en García, Nuevo León

Un sujeto armado disparó contra las víctimas que platicaban afuera de una casa en la colonia Paraje San José

Investigan ataque armado que dejó tres heridos en GarcíaEjército Mexicano y autoridades estatales investigan ataque armado en García. Foto: N+

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