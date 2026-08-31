Accidentes

Así fue el Choque Múltiple que Dejó 3 Muertos y 20 Heridos en Pesquería, Nuevo León

La presunta dormitada de un chofer habría provocado un accidente con víctimas mortales en la carretera Santa María-La Floreña

Choque múltiple en PesqueríaDos de las víctimas que perdieron la vida iban a bordo del auto particular. Foto: N+

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