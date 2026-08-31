Así fue el Choque Múltiple que Dejó 3 Muertos y 20 Heridos en Pesquería, Nuevo León

Un choque múltiple dejó como saldo tres personas muertas y 20 trabajadores heridos, minutos después de las 06:00 de la mañana sobre la carretera Santa María-La Floreña, en el ejido La Victoria, perteneciente al municipio de Pesquería, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, una unidad de transporte de personal salía de un parque industrial cuando el chofer presuntamente dormitó, perdió el control de la unidad y provocó el choque múltiple en el kilómetro 15 de la carretera Santa María-La Floreñal. La unidad se impactó contra el otro camión y un auto particular después de invadir el otro carril.

Elementos de Protección Civil de Pesquería y Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el sitio, luego de recibir el reporte del accidente. Al lugar, también arribaron ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

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Además, empresas aledañas enviaron camionetas para trasladar a hospitales a las personas heridas con diversos golpes en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades informaron que fueron 20 víctimas las que resultaron con lesiones, tres de ellas de gravedad.

Además, tres hombres murieron en el accidente, uno de ellos era un trabajador que viajaba en el camión que terminó volcado sobre la carretera. Las otras dos víctimas iban a bordo del auto particular en el que quedaron atrapados tras recibir el impacto de los transportes.

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Tras confirmarse el fallecimiento de tres personas, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para acordonar la zona y llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Los conductores de las unidades involucradas fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. La carretera Santa María-La Floreña fue cerrada a la circulación por más de cuatro horas hasta que las víctimas mortales y los vehículos involucrados fueron retirados del lugar.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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