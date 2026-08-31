Seguridad

Así fue el Aseguramiento de 210 Armas Provenientes de EUA en Nuevo León

Tres hombres con unidades de Texas fueron detenidos durante el operativo realizado en la Autopista Nuevo Laredo-Monterrey

Detenidos por la FGR con arsenal de EUA en Nuevo LeónTres hombres fueron detenidos por transportar el arsenal que ya fue asegurado por autoridades federales. Foto: FGR

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Operativo en Sabinas Hidalgo: FGR detiene a tres hombres y asegura 210 armas ocultas en vehículos de Texas.

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