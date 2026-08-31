Así fue el Aseguramiento de 210 Armas Provenientes de EUA en Nuevo León

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres hombres y aseguraron un arsenal de armas en la Autopista Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Decomisaron 195 armas largas y 15 cortas de varios calibres ocultas en los vehículos.

Los detenidos viajaban en dos vehículos con placas extranjeras, presuntamente haciéndose pasar por connacionales que regresaban de Estados Unidos para evadir revisiones. Los implicados, vehículos y armas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

El aseguramiento del arsenal con un total de 210 armas de fuego, dos vehículos y dos semirremolques, así como el arresto de tres hombres, se dio como resultado de las labores de inteligencia e investigación de los elementos de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN).

Las armas se encontraban escondidas dentro de dos vehículos con semirremolques que presentaban modificaciones, y que fueron detectados por los agentes durante un operativo de inspección y vigilancia en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, al detener las unidades que venían del estado de Texas, Estados Unidos, notaron irregularidades, por lo que llevaron a cabo una revisión minuciosa que les permitió localizar los compartimentos en los que trasladaban las 210 armas, de las cuales, 195 eran armas largas, 15 armas cortas y 93 cargadores.

Los tres hombres que ahora se encuentran detenidos, viajaban a bordo de los dos vehículos donde fue encontrado el arsenal. Los sujetos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes e integrar una carpeta de investigación sobre el caso.

SHH