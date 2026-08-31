Accidentes

3 Muertos y Más de 12 Heridos Deja Choque Múltiple en Pesquería, Nuevo León

El accidente provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y afectó la circulación en la zona durante varias horas.

Choque deja 3 muertos en el municipio de PesqueríaCamión de personal volcado en Pesquería. Foto: PCNL

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Las autoridades atendieron a las personas afectadas y realizaron maniobras para retirar las unidades involucradas en el percance.

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