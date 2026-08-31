3 Muertos y Más de 12 Heridos Deja Choque Múltiple en Pesquería, Nuevo León

Un choque múltiple en el ejido La Victoria, en el municipio de Pesquería, dejó como saldo preliminar tres personas sin vida y más de 12 lesionadas, de acuerdo con la información disponible en el lugar. El accidente ocurrió sobre la carretera Santa María-La Floreña, donde se registró la participación de al menos dos camiones de personal y un automóvil particular. Debido a la magnitud del percance, se generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Entre las unidades involucradas se encuentra un camión que terminó volcado y otro camión de personal que impactó contra un vehículo compacto. La unidad particular quedó completamente destrozada tras el fuerte impacto. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, personal del CRUM, Protección Civil de Pesquería y policías municipales, quienes trabajaron en la atención de las personas afectadas y en las labores de auxilio.

De manera preliminar, tres de los lesionados fueron reportados en estado grave y trasladados a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención a las víctimas, las autoridades mantuvieron acordonada la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia

El accidente también provocó afectaciones importantes a la circulación. La carretera Santa María-La Floreña permaneció cerrada debido al percance, generando largas filas de vehículos. La congestión alcanzó la zona de acceso a Pesquería, con afectaciones en dirección hacia Cadereyta Jiménez y hasta el entronque con la carretera Miguel Alemán.

Automovilistas que transitaban por el sector se encontraron con el paso completamente detenido, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y, en la medida de lo posible, evitar la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 3 Muertos y 12 Heridos Choque Múltiple en Ejido La Victoria en Pesquería, NL

Entre las personas afectadas se encontraban trabajadores que viajaban en el camión de personal involucrado en el choque. De acuerdo con los primeros reportes, algunos fueron trasladados en una camioneta perteneciente a la empresa.

Hasta el momento no se ha confirmado a qué empresa pertenece la unidad ni se han dado a conocer oficialmente las identidades de las personas fallecidas y lesionadas. Las autoridades continuaban con las labores correspondientes para retirar las unidades involucradas y determinar cómo ocurrió el accidente. Las cifras de personas fallecidas y lesionadas podrían actualizarse conforme avance la investigación.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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