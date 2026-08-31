Accidentes

Muere Automovilista tras Estrellarse con Señalamiento en Carretera a Laredo, NL

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia, mientras una mujer lesionada fue trasladada a un hospital.

Muere automovilista tras chocar contra señalamiento en EscobedoChoque en carretera a Laredo deja un automovilista muerto.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Peritos acudieron al lugar para investigar las causas del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+