Muere Automovilista tras Estrellarse con Señalamiento en Carretera a Laredo, NL

Un automovilista perdió la vida luego de estrellar el vehículo que conducía contra un señalamiento tipo bandera sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo. El accidente ocurrió a la altura de la colonia Desarrollo Industrial Tecnocentro, en la circulación hacia el norte, cerca de la intersección con la carretera a Monclova. Tras el fuerte impacto, el conductor quedó gravemente lesionado, mientras que la persona que viajaba como acompañante también resultó herida. El percance provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades hasta este punto de la vialidad.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a las personas involucradas en el accidente. La mujer que acompañaba al conductor resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, los paramédicos confirmaron que el automovilista ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no habían dado a conocer públicamente la identidad del fallecido ni mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer que fue trasladada. De manera preliminar, una aparente distracción al volante habría provocado que el conductor perdiera el control del automóvil y terminara impactándose contra el señalamiento ubicado a un costado de la carretera.Otro de los factores señalados en los primeros reportes fue la falta de luminarias en el sector, una situación que podría haber dificultado la visibilidad durante la madrugada. Las autoridades serán las encargadas de determinar si estas condiciones tuvieron alguna relación con el accidente.

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Luego del accidente, elementos de las autoridades aseguraron el área para evitar riesgos adicionales y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Peritos de la Fiscalía especializada en eventos viales acudieron al sitio para realizar las diligencias necesarias, recabar evidencias y establecer cómo ocurrió el accidente. Las autoridades también llevaron a cabo las labores correspondientes para retirar el vehículo y liberar la vialidad, mientras continuaban las investigaciones.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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