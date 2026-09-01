Accidentes, Labores de Mantenimiento y Lluvia en la Autopista del Sol

Millones de familias salen del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los usuarios deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

Capufe informó que del 4 de agosto al 3 de septiembre se realizarán trabajos para la construcción de un muro monolítico del kilómetro 328 al 329, dirección Cuernavaca.

Las afectaciones viales de este martes 1 de septiembre de 2026 son las siguientes:

00:16 horas. Capufe indicó que se registró lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Tlalpan.

01:30 horas. Se informó que en la autopista Cuernavaca – Acapulco se registró lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Ing. Francisco Velasco Durán.

04:17 horas. En la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 148, dirección Acapulco se informó de reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central).

04:33. En el km 69, en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca se reportó la reducción de carriles por atención de incidente (labores de limpieza).

04:55 horas. Capufe informó que continuaba la lluvia en la Autopista México-Cuernavaca.

04:59 horas. En el km 69, dirección Cuernavaca de la autopista se restableció la circulación luego de la atención de un incidente.

05:10 horas. En la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 148, dirección Acapulco, se restableció la circulación, luego de que se atendió un accidente.

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera:

En efectivo por los carriles centrales y con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ