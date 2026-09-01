Movilidad

Accidentes, Labores de Mantenimiento y Lluvia en la Autopista del Sol

Luego de terminarse el periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca.Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+