Accidentes

Peatón Muere tras Ser Atropellado por Unidad del Metrobús en Balderas

Autoridades acordonaron el sitio; el incidente ocurrió en una zona con alta afluencia de personas

Muere persona atropellada por MetrobúsMuere persona atropellada por Metrobús en la estación Balderas. Foto: N+

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