Peatón Muere tras Ser Atropellado por Unidad del Metrobús en Balderas

Una persona falleció tras ser arrollada por una unidad del Metrobús en las inmediaciones de la estación Balderas de la Línea 3.

De acuerdo con el reporte de Metrobús, el incidente ocurrió en el cruce con Arcos de Belén, en la colonia Centro. La unidad se encontraba detenida en la estación y, cuando el operador reanudó la marcha para continuar con su recorrido, detectó que algo impedía el avance del autobús.

"Presuntamente una persona en situación de calle se recostó al paso de las llantas delanteras sin que el operador pudiera percatarse de ello", precisó.

Tras realizar la valoración correspondiente, determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El sitio fue acordonado mientras las autoridades llevan a cabo las labores correspondientes.

Como consecuencia del incidente, la estación Balderas de la Línea 3 del Metrobús permanece temporalmente fuera de servicio, por lo que hay retrasos y complicaciones para los usuarios.

Las autoridades mantienen presencia en el sitio y realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento y establecer responsabilidades.

FBPT