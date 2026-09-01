Seguridad

Atacaron Aeronave de la Marina durante Operativo donde Murió el 'R5', en Rancho de Michoacán

Luis Enrique “N” había asumido el control de la organización delictiva “Cártel de Los Reyes”, indicaron las autoridades

Operativo de fuerzas de seguridad en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOperativo de fuerzas de seguridad en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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