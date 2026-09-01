Atacaron Aeronave de la Marina durante Operativo donde Murió el 'R5', en Rancho de Michoacán

Las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de Luis Enrique “N”, alias El Güicho o R5, durante un operativo de precisión en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

Al brindar detalles del despliegue de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) indicó que militares repelieron una agresión armada en el rancho “Rodeo del Pinal”.

En los hechos murieron Luis Enrique “N” y un acompañante, precisó.

En un comunicado, las instituciones de seguridad federales recordaron que el sujeto había asumido el control de la organización delictiva Cártel de Los Reyes, después de la detención de Alfonso “N”, alias Poncho o Quiringua, el pasado 1 de agosto en el municipio de Los Reyes de Salgado.

Según la información oficial, cuando ejecutaban la operación para detener a Luis Enrique “N”, elementos de la Defensa y una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de una célula delictiva.

"Durante el operativo, 2 agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique “N”, alias El Wicho y/o R5, identificado como líder de la célula y vinculado con extorsiones a productores de aguacate en la región", apuntó el Gabinete de Seguridad.