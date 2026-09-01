SAT Pide a FGR Investigar a Portacelis por Presunto Huachicol Fiscal de 834 MDP

Hace un año, N+ informó sobre las operaciones fraudulentas de la empresa tabasqueña Portacelis Gas and Oil, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) la suspendió del padrón de importadores de hidrocarburo por manipular documentos con el fin de ocultar millones de litros de diesel y no pagar los respectivos impuestos a pesar de tener permiso para introducir a México 52 millones de litros de diésel.

Ahora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación en contra de Portacelis, por defraudación a la ley fiscal por 834 millones de pesos ante presunto tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos.

Entre las personas señaladas hay cercanas al empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, vinculado en otros casos de corrupción gubernamental.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGR Investiga a Portacelis por Presunto Huachicol Fiscal

Portacelis Gas and Oil era una de las ocho empresas, que tenían permitido importar diésel y gasolina durante el sexenio pasado, tras cancelarse docenas de permisos.

El SAT descubrió que la empresa registró en los pedimentos de importación aduanal y fichas de embarques una cantidad menor del diésel que transportó en trenes y buquetanques desde Texas a territorio mexicano.

Aplicaron el mismo método que utilizó la importadora Ingemar S.A. de C.V., de ocultar la cantidad real de los cargamentos que cruzaron por las aduanas terrestres y marítimas.

El primero de agosto de 2025, el SAT envió un oficio a la empresa para notificar la cancelación de operaciones por cometer delitos fraudulentos a la ley fiscal y aduanera.

Y reveló que desde que inició operaciones, Portacelis no presentó declaraciones fiscales.

Portacelis Gas and Oil se constituyó en Villahermosa, Tabasco, el 6 de agosto del 2024, 52 días antes de obtener el permiso de la Secretaría de Energía para importar 52 millones 84 mil litros de diésel sin tener infraestructura, ni experiencia, ni trayectoria en el sector energético.

Y su permiso de importación lo obtuvo tres días antes de que concluyera el gobierno anterior.

La empresa toma su nombre de un pequeño pueblo de Sinaloa, llamado Portaceli, que se ubica a 50 kilómetros de Culiacán.

Según la solicitud del SAT a la FGR, se encuentran bajo investigación socios y representantes jurídicos de la empresa: Juan Carlos de la Cruz Murillo, Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio, todos ellos son familiares o socios de Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien recibió contratos millonarios para la compra de medicamentos y materiales de curación, durante el gobierno pasado.

Amílcar Olán mantiene una añeja amistad con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y también ha presumido su amistad con los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La investigación de las autoridades señala que los reportajes que presentó N+ el año pasado, les permitieron identificar “que la empresa vinculada con Olán Aparicio no operaba de forma aislada; que comparte proveedores estadounidenses con decenas de empresas mexicanas cuya actividad apunta al huachicol fiscal”.

Por ejemplo, Portacelis Gas and Oil compró diésel a cinco comercializadoras estadounidenses, una de ellas, la texana Brownsville GTR, propiedad de Aaron Webster, fue la principal proveedora del diésel que Portacelis transportó en ferrotanques. Webster también es dueño de la compañía Ballast Partners de arrendamiento de trenes y facilitó tanques ferroviarios tanto a Ingemar como a Arnold Rojas Tame, ‘El Señor de los trenes’, quienes están siendo investigados por las autoridades federales por contrabando de combustible.

LECQ