Seguridad

SAT Pide a FGR Investigar a Portacelis por Presunto Huachicol Fiscal de 834 MDP

Entre los señalados en la investigación por presunto tráfico de combustible y defraudación a la ley fiscal, hay personas cercanas al empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio

Ferro tanques asegurados con diésel.Portacelis transportó el diésel en ferro tanques. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+