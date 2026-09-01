Alumnos de Bachillerato Militarizado en Reynosa se Dan de Baja Previo al Regreso a Clases

Alumnos de nuevo ingreso al Bachillerato Estatal Técnico en Reynosa, que anteriormente fungía con modelo militarizado, decidieron darse de baja previo al inicio del nuevo ciclo escolar; se desconoce si esto fue originado a raíz del caso Dafne.

Al menos diez alumnos del Bachillerato Público Estatal ubicado en la calle Xicotencatl de la colonia Obrera en la ciudad de Reynosa, el cual anteriormente era denominado como militarizado, decidieron darse de baja previo al regreso escolar.



Aunque se desconoce si esta decisión fue tomada por alumnos y padres de familia a raíz del caso Dafne, esta cifra supera las de los años anteriores, señaló Tomás Blanco, director de esta institución, quien agregó que, a diferencia de la nueva generación de alumnado, el resto regresó a clases de manera normal, a excepción de tres alumnos de sexto semestre, que por diversos motivos personales se vieron en la necesidad de desertar.



A raíz de lo emitido por las autoridades de la Secretaría de Educación en referencia a estas instituciones de modelo militarizado, se realizarán algunos cambios en materias y actividades, señaló Tomás Blanco, quien agregó que, al quedarse las vacantes disponibles, se brindará la oportunidad de ingresar a este bachillerato a interesados en el primer semestre hasta las próximas semanas.

