Educación

Alumnos de Bachillerato Militarizado en Reynosa se Dan de Baja Previo al Regreso a Clases

Hasta el momento se desconoce si la decisión está relacionada con el caso Dafne Zapata ocurrido en Ciudad Madero.

Alumnos de Bachillerato Militarizado en Reynosa se Dan de Baja Previo al Regreso a ClasesAlumnos de Bachillerato Militarizado en Reynosa se Dan de Baja Previo al Regreso a Clases. Foto: N+

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Alumnos de Bachillerato Militarizado en Reynosa se dan de baja antes del regreso a clases. ¿Está relacionado con el caso Dafne Zapata? Conoce los detalles.

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