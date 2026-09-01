Policía de Culiacán Es Atacado a Balazos Cuando Iba a Trabajar

Un policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán fue atacado a balazos, cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral en la sindicatura de Aguaruto.

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron en el cruce de Río Mocorito y Avellanas, donde personas aún no identificadas agredieron con arma de fuego al elemento.

Tras recibir el reporte, elementos de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente trasladarlo a un hospital.

La SSPyTM informó que el policía permanece bajo atención médica y su estado de salud se reporta estable.

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Bravo Martínez, mantiene coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para dar seguimiento a la búsqueda de los responsables.

La corporación señaló que también mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.