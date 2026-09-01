Seguridad

Policía de Culiacán Es Atacado a Balazos Cuando Iba a Trabajar

Un elemento de seguridad fue agredido a disparos cuando se dirigía a laborar. Ocurrió en el cruce de Río Mocorito y Avellanas.

El atentado generó la inmediata movilización de corporaciones de seguridad y equipos de emergenciaEl atentado generó la inmediata movilización de corporaciones de seguridad y equipos de emergencia. Foto: N+

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Un elemento de seguridad fue agredido a disparos cuando se dirigía a laborar. Ocurrió en el cruce de Río Mocorito y Avellanas.

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