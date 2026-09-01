Emergencia en Polanco por Incendio en Edificio

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió el percance en un inmueble ubicado en la calle Arquímedes, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por el que varias personas fueron evacuadas.

La nube de humo, que se generó por el fuego en uno de los departamentos del edificio, llegó hasta las inmediaciones de la estación del Metro Polanco, en la Avenida Horacio.

Al lugar del incendio también acudieron elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

La circulación en la zona del siniestro se vio afectada por la movilización de los cuerpos de emergencia. Los autos fueron desviados y pudieron circular por la Avenida Ejército Nacional o el Eje 4 Poniente.

Después de varios minutos de trabajos, los Bomberos de CDMX lograron sofocar el incendio registrado en la planta baja del inmueble, que estaba desocupado. Ninguna persona resultó lesionada por el siniestro, confirmaron las autoridades.