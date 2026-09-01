Canadá Descarta Negociaciones Comerciales con EUA Hasta que Se Tomen en Serio las Conversaciones

Luego de que Canadá se retiró de las negociaciones por un posible acuerdo comercial con Estados Unidos de América (EUA), este martes, el primer ministro, Mark Carney, dijo que el gobierno de Donald Trump "tiene que empezar a tomarse las cosas en serio y dejar de intentar mostrarse duro”, antes de que puedan reanudarse las conversaciones.

Insistió en que Canadá está dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial "mutuamente beneficioso" con Estados Unidos, pero recalcó que cualquier pacto deberá respetar la soberanía y el derecho a proteger la cultura quebequesa y la lengua francesa.

Carney señaló que, durante las negociaciones, Estados Unidos planteó condiciones que podían limitar su capacidad para concretar acuerdos comerciales con terceros países. El primer ministro afirmó que "Canadá es un Estado soberano” y que firmará “acuerdos de libre comercio con los países con los que queramos firmarlos".

En los últimos días, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que el lago Ontario debería pasar a llamarse "lago América". Además, calificó a los líderes canadienses como "los peores" con los que ha tenido que tratar y reiteró que Canadá está estafando a su nación.

También, publicó un meme, generado por inteligencia artificial (IA), en el que se observa a unos gansos canadienses con el característico peinado de Trump desfilando bajo la bandera de las barras y las estrellas.