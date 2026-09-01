Internacional

Canadá Descarta Negociaciones Comerciales con EUA Hasta que Se Tomen en Serio las Conversaciones

Cualquier pacto debe respetar la soberanía canadiense, afirma Carney

Mark Carney, primer ministro de CanadáMark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: Reuters | Archivo

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Canadá se retira de negociaciones con EUA: Carney exige respeto a la soberanía y cultura antes de reanudar conversaciones comerciales.

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