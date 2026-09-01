Internacional

Muere Apuñalada Erin Piacenti, Vicepresidenta de Bank of America

El gigante bancario estadounidense confirmó el fallecimiento y expresó su pésame a la familia y seres queridos de la víctima

Policías resguardan escena de ataque en Times Square, Nueva York, el 31 de agosto de 2026. Foto: ReutersPolicías resguardan escena de ataque en Times Square, Nueva York, el 31 de agosto de 2026. Foto: Reuters

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