Muere Apuñalada Erin Piacenti, Vicepresidenta de Bank of America

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió a causa de las heridas provocadas por un ataque con arma blanca en pleno Times Square, Nueva York, Estados Unidos de América (EUA).

El gigante bancario estadounidense confirmó el fallecimiento de la mujer a través de un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. ‌Era una valiosa compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos. Nuestro más sentido pésame a su familia y ⁠a todos sus seres queridos", indicó.

De acuerdo con Bloomberg, el primero en dar la noticia, la vicepresidenta de selección empresarial ⁠y conflictos del banco falleció en el hospital ante las heridas que sufrió el lunes 31 de agosto.

Ayer mismo, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, informó en una rueda de prensa que una mujer que portaba varios cuchillos apuñaló ‌a dos ‌personas en Times Square.

Lo anterior antes de que la policía utilizara una pistola Taser y disparara sus armas.

Jessica Tisch, comisaria de policía local, dijo por su parte que los ataques parecían aleatorios ‌y sin motivo aparente.

Dio a conocer que los agentes ⁠dispararon después de que las pistolas Taser no lograron impedir que la mujer avanzara hacia ‌ellos con los cuchillos.

Con información de Reuters.

SPB