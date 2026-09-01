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Daniel Giménez Cacho Sufrió Accidente que le Dañó la Mano

El actor explicó cómo ocurrió el percance doméstico y aseguró que pese a la lesión se encuentra en buenas condiciones

Daniel Giménez CachoDaniel Giménez Cacho en el 22° Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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