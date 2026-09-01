Daniel Giménez Cacho Sufrió Accidente que le Dañó la Mano

El actor Daniel Giménez Cacho resultó herido en una mano tras cortarse accidentalmente con un cuchillo en su cocina.

"Tuve un accidente con un cuchillo en la cocina, me entró el cuchillo, mira, seis puntadas", detalló.

El incidente ocurrió en medio de su nuevo proyecto teatral. Durante este fin de semana realizó funciones previas al estreno de Nocturno, que es un monólogo.

La puesta en escena representa un nuevo reto para el actor, quien cuenta con una amplia trayectoria tanto en cine como en televisión y teatro.

Aunque la lesión ocurrió en una de sus manos, Giménez Cacho aseguró que ésta se encuentra en buenas condiciones y que podrá continuar con las presentaciones programadas.

Daniel Giménez es uno de los actores mexicanos con mayor reconocimiento dentro de la industria cinematográfica, televisiva y teatral iberoamericana. Nació en Madrid, España, en 1961.

Ha construido una trayectoria que abarca más de seis décadas de trabajo y más de 60 películas.

De acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Morelia, Giménez Cacho ha trabajado con destacados directores del cine iberoamericano, entre ellos Arturo Ripstein, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar, Lucrecia Martel y Alejandro G. Iñárritu.

FBPT