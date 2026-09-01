Detienen a Maestro por Presuntamente Abusar de su Alumna de 10 Años en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jonathan ‘N’, de 24 años de edad, como presunto responsable del delito de violación equiparada cometido en agravio de una niña de 10 años de edad.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos ocurrieron en el mes de noviembre del año 2024 en un centro educativo comunitario de la localidad de La Pila, perteneciente al municipio poblano de San Pedro Camocuautla.

El imputado, quien se desempeñaba como docente en dicho plantel, presuntamente aprovechó un momento en el que la alumna se encontraba sola para cometer la agresión sexual.

Cero tolerancia contra agresores de niñas, niños y adolescentes.



La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Jonathan N., investigado por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de edad, en San Pedro Camocuautla.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/BmTXQPmf3F — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 1, 2026

Tras la revelación del hecho a sus familiares y la posterior denuncia penal, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a través del área especializada en materia indígena, integró la carpeta correspondiente, desahogando valoraciones médicas, psicológicas y entrevistas de campo para sustentar la acusación legal.

Con base en los datos de prueba presentados, el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en el municipio de Zacatlán, libró la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes investigadores ubicaron y aseguraron a Jonathan ‘N’ en inmediaciones de la colonia Villa Posadas, en la ciudad de Puebla, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial a fin de formular imputación y solicitar su vinculación a proceso.

Con información de N+

GMAZ