Seguridad

Detienen a Maestro por Presuntamente Abusar de su Alumna de 10 Años en Puebla

Jonathan 'N' habría agredido a la menor de edad en un centro educativo comunitario ubicado en el municipio poblano de San Pedro Camocuatla.

Detenido Maestro Jonathan N Violación Alumna Niña 10 Años La Pila San Pedro Camocuautla PueblaDetienen a Maestro por Presunto Abuso contra Alumna Menor de Edad en Sierra Norte de Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Maestro detenido en Puebla por presunto abuso de una alumna de 10 años. La Fiscalía cumplió orden de aprehensión tras denuncia y pruebas. Conoce más sobre este caso.

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