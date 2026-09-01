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Dueño de los Rams de la NFL Compra el Equipo de Beisbol Los Angeles Angels

Los Angelinos atraviesan por una crisis de resultados: suman 11 temporadas con marca perdedora en la MLB

Los Angelinos han ido en descenso desde que Arte Moreno compró el equipo en el 2003.Los Angelinos han ido en descenso desde que Arte Moreno compró el equipo en el 2003. Foto: Los Angeles Angels.

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Los Angelinos de Los Ángeles cambian de manos: Stan Kroenke, dueño de los Rams y Arsenal, adquiere el equipo. ¿Será este el inicio de una nueva era para la franquicia?

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