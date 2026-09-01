Dueño de los Rams de la NFL Compra el Equipo de Beisbol Los Angeles Angels

La empresa que dirige el multimillonario Stan Kroenke anunció que llegó a un acuerdo para comprar a los Angelinos de Los Ángeles, equipo de la Major League Baseball (MLB). Así que lo suma a otros clubes de su propiedad, entre ellos los Rams de la NFL y los Nuggets de la NBA.

Los Angeles Angels pertenecen al empresario Arte Moreno, quien aceptó venderlos y comenzar con el papeleo para cerrar la transacción a principios del año próximo.

Kroenke Sports & Entertainment, la empresa encabezada por Stan Kroenke dio a conocer la noticia y señaló: "Los Angelinos son una franquicia histórica anclada en un gran mercado. Esperamos un futuro emocionante con la organización de los Angelinos".

La compañía que lidera Kroenke es dueña de varias instituciones deportivas de gran prestigio a nivel local e internacional, que son las siguientes:

Rams de Los Ángeles de la NFL

Arsenal de la Liga Premier inglesa

Nuggets de Denver de la NBA

Avalanche de Colorado de la NHL

Rapids de Colorado de la MLS

Además es propietaria del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, y que frecuentemente es sede de los partidos que la Selección Mexicana disputa en sus giras por Estados Unidos.

Los Angelinos de Los Ángeles no pasan por un buen momento deportivo. Cuando Arturo ‘Arte’ Moreno los compró venían de ganar la Serie Mundial del 2002, pero no volvieron a repetir la hazaña. En el 2009 entraron a los playoffs, pero luego fueron en declive. Actualmente se encaminan a su temporada 11 con marca perdedora, la más larga de la MLB.

Analistas deportivos coinciden en que el caso de Los Angelinos es similar al de los Vaqueros de Dallas en la NFL: su racha de años sin títulos se debe en gran parte a que el dueño se entromete en las decisiones deportivas.

Arte Moreno, de 80 años, ha gastado muchísimos millones para tratar de construir un equipo ganador, pero sus movimientos más grandes por lo general salieron mal, con una serie de adquisiciones de alto perfil que no lograron trascender.

Luego de tantos años de fracasos, los fanáticos perdieron la paciencia y no se cansan de corear en el Angel Stadium que "¡Vendan el equipo!".

Y por fin hicieron caso a los seguidores. Moreno señaló en un comunicado lo siguiente: Creemos que con la experiencia y el éxito de KSE, son el mejor próximo propietario para la franquicia".

Con información de N+