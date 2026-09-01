Tormenta Tropical Marie Se Fortalecerá a Huracán Categoría 2 Frente a México

La tormenta tropical Marie se fortalecerá en las próximas horas hasta convertirse en huracán frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque el ciclón se mantendrá alejado de territorio nacional, su circulación provocará lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en algunas zonas del occidente del país.

La circulación de Marie afectará principalmente a Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde aumentará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes.

Además, se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 km/h, así como olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, especialmente en las zonas costeras, y atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. También pidieron tomar medidas preventivas ante el oleaje y los fuertes vientos, incluida la navegación marítima.

De acuerdo con los pronósticos, Marie se intensificará a huracán categoría 1 alrededor de las 12:00 horas del 2 de septiembre, cuando se localice aproximadamente a 625 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Durante la madrugada del 3 de septiembre, el sistema continuará ganando fuerza y podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras se ubica a unos 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

Posteriormente, el ciclón comenzará a perder intensidad. Para el 6 de septiembre, se prevé que vuelva a ser un huracán categoría 1 y se localice aproximadamente a mil 100 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Las autoridades mantendrán vigilancia sobre la evolución y trayectoria de Marie.