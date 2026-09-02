Enfrentamiento en Satevó, Chihuahua, Deja un Muerto y Ocho Detenidos

Un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Satevó movilizó a corporaciones de seguridad y dejó de manera preliminar un hombre sin vida y ocho personas detenidas.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las tres de la tarde, cuando elementos del Ejército realizaban recorridos por un camino de terracería en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, durante el recorrido los militares habrían sido atacados a balazos por civiles armados.

Los elementos castrenses respondieron a la agresión y solicitaron refuerzos, lo que provocó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad Pública.

Personal de la Fiscalía confirmó en el lugar la detención de ocho hombres, quienes fueron señalados como presuntos agresores.

Los ocho detenidos serían puestos a disposición de la autoridad federal por su presunta responsabilidad en la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y determinar la situación legal de los detenidos.