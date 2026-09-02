Balaceras

Enfrentamiento en Satevó, Chihuahua, Deja un Muerto y Ocho Detenidos

Un enfrentamiento entre militares y civiles armados movilizó a corporaciones de seguridad en el municipio de Satevó, Chihuahua.

Durante el recorrido los militares habrían sido atacados a balazosDurante el recorrido los militares habrían sido atacados a balazos. Foto: Google Maps

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Un muerto y ocho detenidos en Satevó tras ataque a militares. Las autoridades investigan el enfrentamiento.

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