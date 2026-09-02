Seguridad

Atacan y Queman Restaurante de Sushi en Culiacán

Un grupo armado atacó y quemó un restaurante de sushi de la colonia Lázaro Cárdenas, en la capital de Sinaloa.

Atacan y Queman Restaurante de Sushi en CuliacánAtacan y Queman Restaurante de Sushi en Culiacán. Foto: N+

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Un restaurante de sushi en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán sufre ataque armado e incendio. No se registran heridos.

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