Atacan y Queman Restaurante de Sushi en Culiacán

Un restaurante de sushi, ubicado en el cruce de Gardenia y avenida 15 de Septiembre, en la colonia Lázaro Cárdenas, fue atacado a balazos y posteriormente incendiado durante la tarde de este martes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando un grupo armado llegó al establecimiento a bordo de un automóvil.

Los sujetos amenazaron a los dos empleados que se encontraban laborando y les ordenaron salir del inmueble.

Una vez afuera, los agresores provocaron un incendio en el establecimiento, para posteriormente disparar en repetidas ocasiones con armas largas contra el negocio.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el ataque. Sin embargo, el restaurante presentó daños materiales tanto por el fuego como por los impactos de bala.