Accidentes

Automóvil Queda Varado en Calle Inundada durante Lluvia en la Ciudad de Puebla

El agua subió de manera rápida por vialidades de la colonia Villa Posadas impidiendo al propietario poder resguardar su vehículo a tiempo.

Automóvil Varado Lluvia Calle Inundada Colonia Villa Posadas Puebla 1 Septiembre 2026Automóvil Queda Varado en Calle Inundada de la Colonia Villa Posadas de Puebla. Foto: N+

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Conductor escapa de su auto varado en Puebla por lluvias intensas. Descubre qué otras calles se volvieron intransitables en la capital poblana.

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