Automóvil Queda Varado en Calle Inundada durante Lluvia en la Ciudad de Puebla

Un automóvil quedó varado en una calle inundada de la colonia Villa Posadas en la ciudad de Puebla, provocando que el conductor tuviera que bajar para evitar quedar atrapado dentro del mismo.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la fuerte lluvia de este martes 1 de septiembre de 2026, en varias calles de la capital poblana subió de manera muy rápida el nivel de agua, volviéndolas intransitables.

El vehículo afectado en dicha ocasión fue un Chevy color blanco, que incluso quedó con la puerta abierta ante la urgencia del conductor de bajar lo antes posible antes de quedar encerrado en la unidad.

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Otro automóvil sufrió afectaciones tras caer en un hoyo sobre la calle 11 Oriente y a la altura de la 17 Sur en el Barrio de Santiago de la ciudad de Puebla, sin que se reportaran personas lesionadas por el incidente.

Incluso en la colonia La Paz, específicamente sobre la Avenida Juárez, las precipitaciones provocaron encharcamientos y anegaciones, por lo que automovilistas tuvieron que circular con mucha precaución la vialidad para evitar algún accidente.

Otras zonas de la capital poblana donde se registró un fuerte aguacero acompañado de actividad eléctrica fueron las colonias El Vergel, Jardines de San Manuel, El Mirador y la calle 29 Sur.

Con información de N+

GMAZ