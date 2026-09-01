Pronóstico del tiempo

SMN Prevé Chubascos y Lluvias Fuertes en la Mayor Parte del Territorio Nacional

Se espera también ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y prevalecerá la onda de calor en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Elementos de Protección Civil realizan recorridos en colonias inundadas en Mazatlán, SinaloaElementos de Protección Civil realizan recorridos en colonias inundadas en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Facebook | Protección Civil Mazatlán

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