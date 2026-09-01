SMN Prevé Chubascos y Lluvias Fuertes en la Mayor Parte del Territorio Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, se esperan chubascos y lluvias fuertes en la mayor parte del territorio mexicano, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Distintos fenómenos climáticos generarán condiciones para lluvias en los estados del occidente del país, además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), e iniciando en Sinaloa (centro y sur).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ondas Tropicales y Canales de Baja Presión Causarán Lluvias en 25 Estados

Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste), Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Guanajuato (suroeste y oeste), Nayarit (centro y este), Jalisco (noroeste y oeste), Hidalgo (centro, suroeste, sur, sureste), Estado de México (norte y oeste), Guerrero (este) y Oaxaca (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (centro y sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro y sur), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (oeste y sur), Puebla (oeste y sureste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (norte) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana habrá cielo medio nublado, ambiente fresco en la región; así como frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (norte y oeste) e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM