Se Fortalece Tormenta Tropical Edouard en el Golfo de México; Así Puede Afectar al País

Se ha formado en el norte del golfo de México la tormenta tropical Edouard. Se trata del quinto ciclón del Atlántico en lo que va de la Temporada de Huracanes 2026.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el meteoro habrá de circular sobre aguas cálidas y en un ambiente húmedo a lo largo del martes. Esto propiciará que el ciclón se fortalezca a medida que se acerque a la costa. Al respecto, el comunicado del CNH advierte:

“Como resultado, casi todos los modelos dinámicos indican que el sistema se fortalecerá a medida que se acerque a la costa, y la mayoría muestran gran parte del fortalecimiento que ocurre en las últimas horas antes de tocar tierra”.

La agencia perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) advierte que la tormenta tropical Edouard habrá de intensificarse durante las próximas 12 horas. En consecuencia, podría acercase a la fuerza de huracán antes de tocar tierra durante el martes.

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos han emitido una alerta por marejada ciclónica. La advertencia cubre desde High Island, cerca de Houston, Texas, hasta Cameron Parish Line, en el estado de Luisiana.

Se anticipa que Edouard provoque fuertes lluvias desde el este de Texas hasta el suroeste de Luisiana durante el martes y el miércoles. Se ha pedido a la población que prevenga posibles inundaciones y riadas:

“Es probable que se produzcan inundaciones repentinas en toda la región, especialmente en áreas urbanas. También es posible que se produzcan inundaciones en los ríos”.

Por el momento, no se anticipa ninguna clase de afectación para las costas de México. No obstante, no se descarta que haya lluvias en el extremo norte de Tamaulipas, a medida que las nubes de la tormenta tropical se extiendan sobre Texas.