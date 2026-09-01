Pronóstico del tiempo

Se Fortalece Tormenta Tropical Edouard en el Golfo de México; Así Puede Afectar al País

Se anticipa que la tormenta tropical Edouard avance sobre aguas cálidas en el golfo de México, lo que habrá de fortalecerse antes de tocar tierra

Tormenta tropical EdouardTormenta tropical Edouard se fortalece en el golfo de México. Foto: NOAA
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