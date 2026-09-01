CFE Dice que Actos de Vandalismo Causaron Apagones en 4 Estados del Sureste

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que los apagones que afectan a zonas de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, fueron causados por actos de vandalismo.

El corte del servicio eléctrico se ha prolongado desde la noche del lunes, hasta los primeros minutos de este martes, afectando a millones de usuarios. La emergencia fue por la salida de operación de dos líneas de alta tensión, se indicó.

"Durante la inspección de la infraestructura se identificó que la causa fueron actos de vandalismo sobre una estructura de alta tensión de 400 kV", compartió la Comisión.

"Continúa la llegada de personal especializado a sitio para la ejecución de los trabajos de restablecimiento y recuperar el suministro eléctrico a la totalidad de los usuarios afectados", añadió.

Hasta la medianoche, solo se había logrado restablecer el 25% del servicio, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía.

"Como parte de las estrategias para el restablecimiento, se han sincronizado diversas centrales generadoras como la Riviera Maya Valladolid para recuperar parte de la carga afectada", afirmó la CFE.

A las 0:09 horas de este martes, la dependencia dijo que restableció una cuarta parte del suministro eléctrico y atribuyó los apagones a actos de vandalismo hacia los aisladores de ambas líneas de alta tensión de 400 kv. Una hora más tarde, se indicó que se había restaurado el servicio al 55% de los afectados.

"Una vez que el personal logró acceder a la zona donde se ubican las estructuras de transmisión de energía con daño en las cadenas de aislamiento, inició con labores para restituir el servicio. Al momento se ha culminado con el remplazo de aisladores de una línea", se informó.

La CFE precisó que los hospitales de la región cuentan con energía eléctrica a través de la red o por medio de plantas de emergencia.