Sociedad

CFE Dice que Actos de Vandalismo Causaron Apagones en 4 Estados del Sureste

La Comisión informó que se sincronizaron diversas centrales generadoras como la Riviera Maya Valladolid para recuperar parte de la carga afectada

ApagonesFoto: CFE.
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