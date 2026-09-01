Agrupaciones Civiles Protestan en Ciudad Juárez Contra Excomisionado del INM

La mañana de este martes, integrantes de agrupaciones civiles se dieron cita al exterior del Poder Judicial de la Federación, en Ciudad Juárez, para protestar en contra de Francisco G. Y., excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

La manifestación se realizó previo a la audiencia programada para las 9:15 de la mañana en contra del exfuncionario, relacionada con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. El siniestro se registró en el área de resguardo y dejó como saldo 40 personas fallecidas y al menos 27 lesionadas, todas de distintas nacionalidades.

Los manifestantes acudieron con bocinas, pancartas, mantas y banderas para exigir justicia por las personas fallecidas. En los letreros se podían leer consignas como “Migrar no es un delito”, así como mensajes en contra de Francisco, quien actualmente se desempeña como director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la autoridad, el exfuncionario no se presentó físicamente a la audiencia e intentó conectarse por vía electrónica. No obstante, al ser la persona principal dentro de la investigación, no se le permitió comparecer de esa manera, debido a que se consideró necesaria su presencia en la sala. Por este motivo, la audiencia no se llevó a cabo y se tomó la decisión de diferirla.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información al respecto. Se espera que en los próximos días se dé a conocer una nueva fecha para la audiencia en la que se revisarán las condiciones y obligaciones impuestas por el Tribunal de Enjuiciamiento.