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Agrupaciones Civiles Protestan en Ciudad Juárez Contra Excomisionado del INM

Manifestantes acudieron con pancartas, mantas y banderas para exigir justicia por las víctimas del incendio del INM, previo a la audiencia a la que Francisco G. no se presentó.

Manifestantes protestan contra excomisionado del INMManifestantes protestan contra excomisionado del INM. Foto: N+

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Protestas en Ciudad Juárez: exigen justicia por 40 fallecidos en incendio del INM.

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