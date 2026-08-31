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Pronostican Calor, Lluvias y Fuertes Vientos para el Estado de Chihuahua

La CEPC emitió un aviso preventivo por el monzón mexicano; se esperan precipitaciones con actividad eléctrica y caída de granizo en la zona serrana.

Protección Civil advierte precipitaciones eléctricas, granizo y temperaturas elevadasProtección Civil advierte precipitaciones eléctricas, granizo y temperaturas elevadas. Foto: CEPC

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Se pronostican calor extremo, lluvias intensas y vientos de hasta 55 km/h en el estado de Chihuahua.

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