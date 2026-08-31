Pronostican Calor, Lluvias y Fuertes Vientos para el Estado de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se prevén temperaturas elevadas, lluvias y rachas de viento que podrían superar los 55 kilómetros por hora en algunos municipios de Chihuahua.

La dependencia dio a conocer que se espera un ambiente de fresco a templado durante la mañana y de caluroso a muy caluroso por la tarde, mientras que en la zona serrana se prevén condiciones de frío a fresco.

Estas condiciones están asociadas a la interacción de un canal de baja presión, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, fenómenos relacionados con el monzón mexicano.

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En cuanto al viento, las rachas podrían superar los 55 kilómetros por hora en la zona noreste del estado, principalmente en Janos.

También se esperan ráfagas superiores a los 45 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Aldama, Julimes, Saucillo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

En Chihuahua capital, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Camargo, Meoqui, Aquiles Serdán y otros municipios, los vientos podrían superar los 35 kilómetros por hora.

Respecto a las precipitaciones, Protección Civil pronosticó lluvias de moderadas a fuertes en Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachic y Moris.

En municipios de la Sierra Tarahumara, como Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza, se esperan precipitaciones de dispersas a moderadas, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

También podrían presentarse lluvias aisladas a dispersas en Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Ojinaga y zonas cercanas.

Las temperaturas máximas previstas alcanzan los 39 grados centígrados en Ojinaga, 38 en Juárez, 36 en Delicias y 35 en Chihuahua y Camargo.

Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas y reportar cualquier emergencia al número 911.