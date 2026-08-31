Encuentran Droga a Sujeto que Alteraba el Orden Público en Puebla

El reporte de una persona armada terminó con varias detenciones en el municipio de Nealtican, en Puebla. Autoridades localizaron presunta droga y aseguraron una motocicleta.

Policías municipales, estatales y elementos de Marina intervinieron en la calle 12 norte y 2 oriente, ante un grupo que presuntamente alteraba el orden público.

Durante la revisión, a Antonio 'N', alias 'Stinkol', le fueron encontradas dos bolsas con una sustancia similar al cristal, además de un objeto de vidrio con residuos.

El hombre fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por hechos con apariencia de delitos contra la salud. También se aseguró una motocicleta FT150-G de la marca Italika sin reporte de robo vigente.

Las demás personas quedaron ante la autoridad correspondiente para definir responsabilidades.

Con información de N+

JAPR