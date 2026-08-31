Seguridad

Encuentran Droga a Sujeto que Alteraba el Orden Público en Puebla

Policías municipales, estatales y elementos de Marina intervinieron en calles de Nealtican por el reporte de una persona armada.

El sujeto tenía bolsas con posible cristal y un objeto con residuos.El sujeto tenía bolsas con posible cristal y un objeto con residuos. Foto: Ayto. Nealtican

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Policías y Marina detienen a 'Stinkol' en Puebla con presunta droga. La intervención en Nealtican terminó con varias detenciones.

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